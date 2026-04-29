Le foot à 7 bientôt aux JO ?

Seven up ! Pour le moment, les amateurs de ballon rond doivent se contenter de matchs à onze lors des Jeux olympiques. Mais cela pourrait changer… C’est ce qu’a glissé le vice-président du Comité international olympique, Juan Antonio Samaranch Jr, lors d’un colloque à Madrid.

« Du côté de la FIFA, il y a une forte demande autour du football féminin et du football à 7, et nous voulons que la compétition masculine se rapproche un peu plus de la Coupe du monde. Nous voulons tous quelque chose, et je pense que nous allons avancer de manière très importante pour y parvenir. Pour nous, c’est très important », souligne-t-il.

Tout est ouvert à partir des JO 2032

Les propos de Samaranch laissent entendre plusieurs choses : la FIFA pousse pour l’arrivée du foot à sept (potentiellement dès Brisbane 2032, dont le programme n’est pas encore acté), et pour mettre le foot féminin encore plus en avant, ce qui pourrait passer par un élargissement du plateau du tournoi (elles seront 16 à Los Angeles en 2028).

Le parallèle entre le tournoi olympique masculin et la Coupe du monde fait quant à lui penser que le CIO aimerait soit assouplir les contraintes liées à l’âge des participants, histoire de réunir plus de stars, soit augmenter le nombre d’équipes – elles ne seront que 12 en 2028, mais toute expansion poserait un dilemme puisque le CIO limite le nombre global d’athlètes.

Le foot à 7, oui, mais les règles de la Kings League, non.

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