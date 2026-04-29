La sélection nationale féminine afghane bientôt de retour sur les terrains

La bonne nouvelle du jour ! Une nouvelle réforme a été adoptée par le Conseil de la FIFA, ce mardi à Vancouver (Canada), en accord avec la Confédération asiatique, ouvrant la possibilité de reconnaître « une équipe nationale ou représentative dans des circonstances exceptionnelles ». Un amendement au règlement de l’instance mondiale qui permettra notamment à la sélection afghane féminine de représenter son pays en compétition officielle.

Une sélection dissoute depuis 2021

Lors de la prise de Kaboul et le retour au pouvoir des talibans, le 15 août 2021, la sélection nationale féminine afghane avait été dissoute. La cause : la dictature islamiste interdisant la pratique du sport aux femmes. Le régime a contraint ces footballeuses à s’exiler. Rebaptisé Afghan Women United, et protégée par la FIFA, le collectif devrait refouler les pelouses lors d’un stage d’entraînement prévu du 1er au 9 juin en Nouvelle-Zélande, où une confrontation est prévue face aux Îles Cook.

L’instance mondiale du football affirme qu’elle va entamer les démarches nécessaires pour « l’inscription de l’équipe et la mise en place d’une structure opérationnelle et sportive », en mettant « à disposition toutes les ressources nécessaires – humaines, techniques et financières – afin de garantir un parcours sûr, professionnel et durable vers la compétition officielle ».

On leur a pris leur jeunesse, mais pas leur envie de jouer !

Trois ans après l’interdiction du sport féminin par les talibans, l’équipe féminine afghane de football rejoue un match officiel