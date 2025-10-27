Trois ans après l’interdiction du sport féminin par les Talibans, l’équipe féminine afghane de football rejoue un match officiel

Le Maroc, terre du football féminin.

Le berceau de Lions de l’Atlas continue de s’affirmer comme un havre de paix pour le football féminin, avec notamment l’accueil de la Coupe du monde U17 féminine et désormais du tournoi « FIFA Unites : Women’s Series ».

Dimanche, à Berrechid, près de Casablanca, une sélection féminine afghane a rejoué un match officiel pour la première fois depuis 2021, trois ans après que les Talibans ont interdit aux femmes de pratiquer ce sport. Six buts encaissés, un seul marqué, mais pour les joueuses, la victoire était ailleurs. Sous le nom d’Afghan Women United, elles ont foulé la pelouse avec la joie de retrouver leur droit de jouer.

Plus qu’un match, une revanche symbolique

La plupart des joueuses ont fui l’Afghanistan et se sont réfugiées en Australie. Au printemps dernier, la FIFA a validé la création de leur équipe, avec l’Écossaise Pauline Hamill comme sélectionneure.

History made in Morocco! Afghan Women United played their first international match at the FIFA Unites: Women's Series 2025 🙌 — FIFA (@FIFAcom) October 27, 2025

Face au Tchad, elles ont ouvert le score sur penalty grâce à Manozh Noori, déclenchant une explosion de joie sur le terrain et dans le staff. Le Tchad a ensuite pris le dessus (6-1), mais l’essentiel n’était pas le score : « Tout ce qu’on voulait, c’était pouvoir rejouer et montrer ce que les femmes sont capables de faire », a résumé la capitaine Fatima Haidari selon Reuters. Le tournoi amical réunit aussi la Tunisie et la Libye.

Prochain rendez-vous pour Afghan Women United : mercredi contre les Tunisiennes, puis samedi face aux Libyennes. Peu importe le résultat, le plus important est que le ballon roule à nouveau pour elles.

