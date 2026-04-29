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Pascal Olmeta souffle un nom pour entraîner l'OM

EM
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Pascal Olmeta souffle un nom pour entraîner l'OM

Ce n’était peut-être pas le meilleur moment pour remettre une pièce dans le jukebox, mais Pascal Olmeta s’en moque. Dans une interview accordée à La Provence, l’ancien portier marseillais a exprimé son avis concernant la situation actuelle que traverse le club phocéen. Et comme un bon fada de l’OM qui se respecte, il n’a pas distribué les bons points.

Le ras-le-bol de l’ancien

L’instabilité en ligne de mire, il souffle une idée de coach à enrôler pour la saison prochaine : « Il faut prendre un entraîneur français, comme Bruno Genesio. Il connaît plusieurs clubs et ça a toujours bien fonctionné. Il sait gérer un groupe à 100%, avec tous les à-côtés. Parce que Marseille, c’est particulier… »

Et si rien ne se passe, le champion d’Europe 1993 réclame le changement de propriétaire : « Comment peut-on ne pas parler de Ligue des champions chaque année ? Jusqu’à quand ça va durer ? […] Basta ! S’il faut vendre le club, vendez-le ! LVMH a racheté le Paris FC, mais je suis sûr qu’il aurait été intéressé par l’OM. »

Pas touche à Antoine Kombouaré.

Un fan de l’OM devant l’Éternel supportera le PSG ce mardi

EM

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