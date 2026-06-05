L'OM attendra encore un peu avant de connaître son avenir européen

L’exclusion, c’est pas pour demain. La semaine dernière, la situation économique de l’Olympique de Marseille a été accrochée par les radars de l’UEFA. Les raisons : des comptes dans le rouge et un accord de règlement passé il y a quatre ans avec l’instance européenne du foot. Ce compromis consistait à ne pas dépasser un déficit de 60 millions d’euros sur trois ans.

Pas de réponse avant mercredi

L’OM ne serait pas parvenu à respecter cette règle primordiale du fair-play financier. Hors-la-loi à cause de cet accord non tenu, le club phocéen pourrait être exclu de la Ligue Europa, accrochée en fin de saison grâce à une victoire à la dernière journée contre Rennes,

Selon les informations de L’Équipe publiées ce vendredi, les Marseillais devront attendre au moins jusqu’à mercredi pour savoir s’ils participeront ou non à la C3 la saison prochaine. L’UEFA attendra ce délai avant d’acter sa décision définitive et décisive pour le destin des Phocéens la saison prochaine.

Grégory Lorenzi et Stéphane Richard vont dormir la boule au ventre.

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