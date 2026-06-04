S’abonner au mag
  • France
  • Olympique de Marseille

Un Marseillais primé en Ligue 1

EM
2 Réactions
Un Marseillais primé en Ligue 1

« Une saison blanche ? Tu es sûr ? » Qui a dit que l’Olympique de Marseille n’avait pas remporté de trophée cette saison ? Après intervention du VAR, cette information est fausse. En effet, Gerónimo Rulli vient de remporter le prix honorifique du plus bel arrêt de la saison 2025-2026. Assez pour mettre du baume au cœur chez les Marseillais ? C’est moins sûr.

Sacré réflexe

Bref, avec 43,2 % des voix obtenues sur le sondage réalisé par le compte X de la Ligue 1, c’est donc l’arrêt du champion du monde argentin qui a été élu. Un sauvetage miraculeux réalisé lors de la 9e journée de Ligue 1 entre Lens et l’OM (2-1) à Bollaert. De quoi réconforter un minimum le gardien marseillais qui a vécu une saison galère avec bon nombre de prestations qui ont coûté des points précieux dans la course à la Ligue des champions.

Est-ce que les votes rennais et jordaniens ont tous été comptabilisés ?

Un autre directeur sportif de l'OM va quitter le club

EM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.