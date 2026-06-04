Un Marseillais primé en Ligue 1

« Une saison blanche ? Tu es sûr ? » Qui a dit que l’Olympique de Marseille n’avait pas remporté de trophée cette saison ? Après intervention du VAR, cette information est fausse. En effet, Gerónimo Rulli vient de remporter le prix honorifique du plus bel arrêt de la saison 2025-2026. Assez pour mettre du baume au cœur chez les Marseillais ? C’est moins sûr.

Quel est le plus bel arrêt de la saison ? 🧤 🧱 Robin Risser 😈 Guillaume Restes 🐈‍⬛ Hervé Koffi 👊 Geronimo Rulli#AwardsdelaSaison — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) June 1, 2026

Sacré réflexe

Bref, avec 43,2 % des voix obtenues sur le sondage réalisé par le compte X de la Ligue 1, c’est donc l’arrêt du champion du monde argentin qui a été élu. Un sauvetage miraculeux réalisé lors de la 9e journée de Ligue 1 entre Lens et l’OM (2-1) à Bollaert. De quoi réconforter un minimum le gardien marseillais qui a vécu une saison galère avec bon nombre de prestations qui ont coûté des points précieux dans la course à la Ligue des champions.

Geronimo Rulli 🆚 RC Lens pic.twitter.com/vLnDVbVr8O — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) June 1, 2026

Est-ce que les votes rennais et jordaniens ont tous été comptabilisés ?

Un autre directeur sportif de l'OM va quitter le club