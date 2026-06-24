Barthez dans le staff de Zidane en équipe de France ?

Alerte nostalgie ! En plus du Mondial 2026 outre-Atlantique, la FFF se doit de préparer le futur. Pour remplacer Didier Deschamps à la tête des Bleus, la France entière rêve de voir Zinédine Zidane. Qui d’autre que lui, après tout ? L’annonce de sa nomination n’est plus qu’une question de jours (ou de semaines selon le parcours de la bande de DD).

Une récente expérience à Toulouse

L’ancien numéro 10 de l’équipe de France doit également préparer le terrain et penser à la composition de son staff. Selon les informations de L’Équipe, il compte « tourner la page » après le long règne de son ancien coéquipier. Zizou ne souhaite pas pour autant rompre avec France 98 puisqu’il aimerait nommer Fabien Barthez au poste d’entraîneur des gardiens en lieu et place de Franck Raviot.

Le portier aux 87 sélections serait enthousiaste à l’idée d’un tel projet. Barthez était déjà voulu par Laurent Blanc en 2012, mais sa dernière expérience remonte à 2021, comme « consultant » pour les gardiens professionnels et du centre de formation du Toulouse FC.

Chauves qui peut.

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