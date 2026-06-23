Donald Trump va bien remettre la Coupe du monde au vainqueur

Parce qu’il y avait toujours un doute ? Gianni Infantino, le président de la FIFA, a confirmé ce mardi sur la chaîne de télé américaine FOX que Donald Trump sera à ses côtés pour la remise du trophée, le 19 juillet prochain : « Nous serons ensemble avec le président pour assister à la finale et remettre le trophée au vainqueur, bien sûr. Nous serons ensemble tout le temps. »

Trump a déjà brisé le protocole

Même dans un sport où il n’y connaît quasiment rien, le président américain a toujours besoin d’être le personnage principal de l’histoire. Lors de la remise du trophée de la Coupe du monde des clubs après la victoire de Chelsea face au PSG, Donald Trump avait brisé le protocole habituel. Ce dernier prévoit que le trophée reste sur un socle et soit porté par un membre de l’équipe victorieuse jusqu’au podium de célébration. Trump, lui, l’avait clairement pris dans ses mains pour le remettre au Blues.

Pourquoi Infantino n’inventerait pas un prix pour lui ? Mince, c’est déjà fait.