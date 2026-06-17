En plein G7, l’émir du Qatar chambre Macron sur le PSG devant Trump

De quoi peuvent bien parler les dirigeants de ce monde ? De foot, évidemment. En marge du G7 organisé à Évian cette semaine, Emmanuel Macron, Donald Trump ainsi que Tamim ben Hamad Al-Thani, l’émir du Qatar, ont échangé sur le nouveau sacre parisien en Ligue des champions.

Le Qatari en a profité pour charrier le président français, fan revendiqué de l’OM : « Il n’est pas content. Il fait semblant d’être content, mais au fond de lui… » Ce à quoi il a répondu : « Non, je suis content, c’est une équipe française, ne dites pas ça. C’est une équipe française. » Un brin footix, le président ?

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Trump n’a pas l’air d’avoir compris grand-chose

Tout comme un pingouin perdu au milieu de la savane, le président des States a dû obtenir l’aide du chef d’État français pour commencer à comprendre la situation. Emmanuel Macron s’est occupé de lui expliquer : « Le Qatar, ce sont les propriétaires du Paris Saint-Germain. Ils ont fait le back-to-back. Ils ont gagné deux fois. » Il n’est même pas certain qu’il reconnaisse la coupe aux grandes oreilles au premier coup d’œil : difficile quand on n’est pas présent pour la remettre.

Il a reçu son visa pour aller à Évian, le président étasunien ?

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