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Maghnes Akliouche est tout proche du PSG

ABS
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Maghnes Akliouche est tout proche du PSG

Mercato lancé pour Paris ? Le feuilleton Maghnes Akliouche au PSG, qui dure maintenant depuis plusieurs semaines, pourrait rapidement être scellé. Selon L’Équipe, Monaco aurait accepté une offre de 50 millions d’euros du club de la capitale pour recruter l’international français. Pour rappel, Akliouche était sous contrat avec le club de la Principauté jusqu’en 2028.

Un profil complet pour Luis Enrique

Alors que Bradley Barcola pourrait quitter le club de la capitale, Luis Enrique s’offre un renfort de choix avec Akliouche. Capable d’évoluer en numéro 10 et en ailier droit, il pourra apporter de la densité offensive au PSG et, surtout, venir concurrencer Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. L’international français sort d’une saison correcte avec Monaco, signant au passage 7 buts et 11 passes décisives en 43 matchs disputés.

Encore un jeune joueur à transformer en monstre pour Luis Enrique.

Fausse moustache et shopping : les drôle de méthodes de recrutement de Luis Campos

ABS

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