Akliouche, la rentrée de la classe

Vingt-trois ans, c’est presque tard. Qu’importe : Maghnes Akliouche a enfin entendu son nom prononcé par Didier Deschamps, ce mercredi, et aura peut-être l’occasion de faire profiter de son pied gauche à l’équipe de France, les 5 (Ukraine) et 9 (Islande) septembre prochain. Pas vraiment surprenante ni expressément attendue, cette convocation tombe alors que le natif de Tremblay-en-France (93) est parti pour disputer une nouvelle – et dernière ? – saison sous la tunique de l’AS Monaco, malgré un été chargé en tentations (Inter, Tottenham, Arsenal, Leverkusen…). Et enterre par ailleurs les espoirs des supporters algériens de voir la pépite se tourner vers la nation de ses parents.

Maghnes Akliouche est votre 𝑴𝑽𝑷 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒂𝒊𝒔𝒐𝒏 by @BangOlufsen 🏆#MuneguAwards — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 2, 2025

Qu’on en fasse un numéro 10 excentré ou un ailier faux pied, quiconque s’est déjà posé devant un match de l’ASM peut en tout cas saliver à l’idée de voir Akliouche étrenner le maillot frappé de cette grosse pintade. Cette vivacité, cette finesse, cette élégance – des comparaisons beaucoup trop flatteuses sont si vite arrivées –, cette vista, cette faculté à faire jouer les autres ou sortir ce geste que les simples mortels n’auraient même pas pu concevoir : ce garçon maîtrise le fluide, et si tout se passe comme cela doit se passer, il aura besoin de se procurer un Esta, l’an prochain vers le mois de juin. MVP monégasque (élu meilleur joueur, mais aussi auteur du plus beau but pour son bijou face à Rennes) et aux portes du podium des meilleurs passeurs de l’élite (9 offrandes) la saison passée, l’international espoirs (12 capes, 3 buts, sans oublier la médaille d’argent aux JO avec l’équipe de France olympique) est tout simplement ce qui se fait de mieux, actuellement, dans le championnat de France – son début de saison est d’ailleurs encore venu le rappeler.

Maghnes : One Step Beyond

Comme pour Rayan Cherki, comme pour Michael Olise, la Dèche a regardé Akliouche fermenter avant de l’inviter à monter les marches : un choix payant concernant les deux premiers cités, en attendant de voir à quoi ressembleront les débuts du Monégasque. Lui n’a, de toute façon, jamais été du genre à brûler les étapes. Au contraire. « Akliouche, c’est petit à petit, témoignait son ex-coéquipier Youssouf Fofana, en mai, dans le podcast Kampo. Il prend son temps, mais ça avance. Là, maintenant, il a tout compris. Il n’a pas des qualités athlétiques exceptionnelles, mais il a compris comment ça marchait. Se mettre devant son adversaire, tomber quand il faut… Et le pire, c’est que maintenant il est costaud, il peut garder le ballon sur 50 mètres et tu ne vas pas lui prendre. »

Ce soir, c’est le dernier match de qualif des Espoirs pour l’Euro 2025. Petit portrait de @Nesmaar_A pour @sofoot 👀 ⤵️https://t.co/oC1gs5IZaW — Gnamé 🥷 (@mrsdiarra_) October 15, 2024

Mais avant d’avoir son rond de serviette à la cantine de Clairefontaine, Akliouche a maintenant du boulot et des preuves à faire, comme Dédé l’a souligné en conf : « Maghnes est plus un joueur de couloir qui a fait une bonne saison avec l’AS Monaco, qui a beaucoup de qualités sur le plan technique. Il reste la marge de progression à gagner certainement en efficacité, mais il fait des choses très intéressantes. Cela reste aussi en fonction des disponibilités des uns et des autres. Quand j’appelle un joueur, ce n’est pas uniquement lié aux résultats avec le club, mais avec mon staff, on doit identifier un potentiel pour le niveau international. On peut avoir besoin de sang neuf ponctuellement à cause des blessures et des absences. » On n’est pas à l’abri, tout de même, que ce soit le début de quelque chose.

📊 Maghnes Akliouche en 2025 ⚽️🎯 11x décisifs ⚽️ 4 buts 🎯 7 passes décisives 🏟️ 24 matchs 📶 0,46x décisifs par match https://t.co/gRvNYTKMkN pic.twitter.com/YhvKeRDKFM — PopFoot (@ThePopFoot) August 27, 2025

