La liste des 23 Bleus avec Akliouche et Cherki, mais sans Ekitike

La rentrée avec un nouveau et du classique.

Didier Deschamps a dévoilé ce mercredi la liste des 23 joueurs retenus pour les deux premiers matchs des éliminatoires du Mondial 2026. Les Bleus commenceront par un déplacement en Pologne pour jouer l’Ukraine le 5 septembre, avant d’accueillir l’Islande au Parc des Princes quatre jours plus tard.

Akliouche divine surprise, Thuram à la place de Zaïre-Emery

En défense, les Bleus pourront compter sur Jules Koundé, William Saliba et Dayot Upamecano, qui avaient manqué le Final Four de Ligue des nations en fin de saison en raison de blessures. Deschamps a également choisi de compter sur les deux frères Hernandez, Théo et Lucas, tandis que Lucas Digne conserve sa confiance.

Parmi les habitués du milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni, Désiré Doué, Manu Koné et Adrien Rabiot seront bien là, malgré la mise à l’écart du capitaine marseillais dans son club. La surprise vient de la présence de Khephren Thuram et de l’absence de Warren Zaïre-Emery.

En attaque, Deschamps pourra compter sur Kylian Mbappé, capitaine et pilier, et sur Ousmane Dembélé, l’un des favoris au Ballon d’or, mais aussi sur Michael Olise, Bradley Barcola et Marcus Thuram. Rayan Cherki, convaincant lors de sa première en mai et de ses débuts à Manchester City cet été, fait son retour. Enfin, Maghnes Akliouche pourrait faire ses grands débuts, tandis que Hugo Ekitike ne figure pas dans la liste.

🧳 Rentrée des classes pour nos Bleus 🇫🇷 📋 Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 23, avec la première de Maghnes Akliouche 🔥 👉 Cap désormais sur le début des qualifications à la Coupe du Monde 2026 ! 🏆#FiersdetreBleus pic.twitter.com/kXfUnEOl5O — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 27, 2025

En espérant qu’il n’y ait aucune bagarre dans les vestiaires.

Didier Deschamps parle du novice Maghnes Akliouche