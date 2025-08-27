Didier Deschamps parle du novice Maghnes Akliouche

Le petit nouveau de la classe.

Première convocation pour Maghnes Akliouche. Le milieu de Monaco va devenir le 73e Monégasque à enfiler le maillot de l’équipe de France, après Axel Disasi. Didier Deschamps lui offre sa première chance avec les Bleus, une récompense logique pour celui qui a fini d’exploser la saison dernière avec 12 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, étant aussi élu meilleur joueur monégasque, et déjà buteur cette année face au Havre lors de la première journée de Ligue 1.

« Il peut progresser dans l’efficacité »

Après avoir fait toutes ses classes à Monaco, ses performances remarquées en Ligue 1 ont fini par attirer l’œil du sélectionneur de l’équipe de France, qui le convoque donc pour les deux prochains matchs éliminatoires du Mondial 2026 : « Akliouche est plus un joueur de couloir. Il a fait une bonne saison avec Monaco, il peut encore progresser dans l’efficacité, mais il fait des choses très intéressantes. »

Oui, mais pourquoi maintenant ? « Cela reste aussi en fonction des disponibilités des uns et des autres, a répondu DD. Il y avait beaucoup, il y a beaucoup de joueurs qui pourraient intégrer le groupe. Je l’ai dit pour (Hugo) Ekitike (pas appelé) et ça vaut pour d’autre, mais je suis limité à 23 joueurs. […] Quand j’appelle un joueur, ce n’est pas uniquement lié aux résultats avec le club, mais avec mon staff, on doit identifier un potentiel pour le niveau international. »

La connexion Cherki-Akliouche : on a envie de voir.

Vous imaginez mal Paul Pogba au Mondial 2026