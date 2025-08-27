S’abonner au mag
  • International
  • Équipe de France

Didier Deschamps parle du novice Maghnes Akliouche

TA
Didier Deschamps parle du novice Maghnes Akliouche

Le petit nouveau de la classe.

Première convocation pour Maghnes Akliouche. Le milieu de Monaco va devenir le 73e Monégasque à enfiler le maillot de l’équipe de France, après Axel Disasi. Didier Deschamps lui offre sa première chance avec les Bleus, une récompense logique pour celui qui a fini d’exploser la saison dernière avec 12 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, étant aussi élu meilleur joueur monégasque, et déjà buteur cette année face au Havre lors de la première journée de Ligue 1.

« Il peut progresser dans l’efficacité »

Après avoir fait toutes ses classes à Monaco, ses performances remarquées en Ligue 1 ont fini par attirer l’œil du sélectionneur de l’équipe de France, qui le convoque donc pour les deux prochains matchs éliminatoires du Mondial 2026 : « Akliouche est plus un joueur de couloir. Il a fait une bonne saison avec Monaco, il peut encore progresser dans l’efficacité, mais il fait des choses très intéressantes. »

Oui, mais pourquoi maintenant ? « Cela reste aussi en fonction des disponibilités des uns et des autres, a répondu DD. Il y avait beaucoup, il y a beaucoup de joueurs qui pourraient intégrer le groupe. Je l’ai dit pour (Hugo) Ekitike (pas appelé) et ça vaut pour d’autre, mais je suis limité à 23 joueurs. […] Quand j’appelle un joueur, ce n’est pas uniquement lié aux résultats avec le club, mais avec mon staff, on doit identifier un potentiel pour le niveau international. »

La connexion Cherki-Akliouche : on a envie de voir.

Vous imaginez mal Paul Pogba au Mondial 2026

TA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine