Le PSG avec un groupe très réduit pour la reprise

Vous aussi, le jour de la rentrée, vous aviez toujours des potes encore en vacances ? Au moment de faire l’appel, lundi, le prof principal Luis Enrique a déploré de nombreuses absences pour la reprise de l’entraînement. En effet, selon L’Équipe, il n’y avait que neuf joueurs : trois gardiens et six joueurs de champ, dont deux jeunes, Alessandro Longoni et Quentin Ndjantou.

Les Mondialistes reviendront au compte-gouttes

Les cadres Khvitcha Kvaratskhelia et Matveï Safonov, eux, étaient laissés orphelins par tous les Mondialistes. Après deux saisons plus que chargées, marquées par un doublé en Ligue des champions autant que par une absence de vraie coupure à cause du Mondial des clubs, le PSG avait décidé d’accorder à ses joueurs quatre semaines de vacances à compter de l’élimination de leur équipe en Coupe du monde.

Ainsi, Willian Pacho (Équateur) et Ibrahim Mbaye (Sénégal) devraient repointer le bout de leur nez dans la semaine, avant une salve de Portugais – Vitinha, João Neves et Nuno Mendes -, le Brésilien Marquinhos et le Maroc Achraf Hakimi. Présents dans le dernier carré, les cinq Français – Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, et Lucas Hernandez, avant l’arrivée officielle de Lucas Digne – et l’Espagnol Fabián Ruiz sont attendus entre le 8 et le 10 août, juste avant la Supercoupe d’Europe et le Trophée des champions.

Bande de bâtards, on n’est que neuf.

Le PSG intéressé par un héros japonais du Mondial