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Chicharito se lance dans une nouvelle aventure à 38 ans

EM
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Chicharito se lance dans une nouvelle aventure à 38 ans

Signer en juillet, mais attendre six mois. Javier « Chicharito » Hernandez s’est engagé pour deux piges plus une en option à l’Atlético Dallas, aux États-Unis.

Cependant, le buteur de 38 ans devra attendre 2027 pour rechausser les crampons puisque le club attend cette date pour se lancer dans le monde professionnel. L’ancien joueur de Manchester United, entre autres, est arrivé libre depuis la fin de son bail au CD Guadalajara en décembre dernier.

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Sur les réseaux sociaux, Chicharito a expliqué avoir été convaincu par le projet du club : « Je veux aider à créer une culture de la gagne, inspirer les jeunes joueurs à travers le nord du Texas et donner à nos supporters une équipe dans laquelle ils peuvent croire dès le départ. Je ne suis pas venu ici simplement pour terminer ma carrière. Je suis venu pour aider à construire le futur du football à Dallas. »

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Pour la petite histoire, l’international mexicain est le premier joueur à signer professionnellement pour l’Atlético Dallas, qui commencera son aventure en 2027 en deuxième division américaine (United Soccer League). Il jouera sous les ordres d’un homme bien connu en Ligue 1, en la personne de Peter Luccin, le coach de l’équipe.

La dernière fois qu’on avait entendu parler de Chicharito, ce n’était pas glorieux.

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EM

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