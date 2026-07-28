Quand Mario Lemina a demandé à Wolverhampton de recruter son petit frère

Pas touche au petit frère. En décembre 2023, Mario Lemina, son frère Noha et leur famille ont perdu leur père. Une épreuve très difficile pour eux, mais surtout pour le benjamin, qui évoluait alors à la Sampdoria, en deuxième division italienne.

Dans une interview accordée à Canal+ Afrique, Mario Lemina confie que « c’était dur de voir son petit frère souffrir comme ça. Noha, c’était le dernier. Son père, c’était sa boussole, son confident. Il était tout le temps avec lui. » Une situation qui a poussé le grand frère à réagir.

Un transfert en Angleterre

Voyant son petit frère « perdre la boussole », l’ancien joueur de l’OM a demandé à son club, Wolverhampton, de recruter le cadet de la famille : « Je ne remercierai jamais assez Wolverhampton d’avoir fait venir mon frère, confie-t-il. C’est clairement moi qui suis allé demander de faire venir mon frère. Je leur ai dit que c’était difficile et que je leur demandais d’utiliser leur joker pour le recruter. Pour être honnête, ils l’avaient déjà supervisé, donc je l’ai fait parce qu’il avait du talent, mais aussi parce qu’il avait besoin de moi. » Aujourd’hui, Noha Lemina joue en Suisse, à Yverdon Sport, où il a disputé seize rencontres cette saison.

La famille d’abord.

Un entraînement de Wolverhampton annulé à cause d’un joueur