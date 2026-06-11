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Wolverhampton continue son ménage

JF
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Wolverhampton continue son ménage

Le grand ménage de printemps d’été se monte doucement. Bon dernier de Premier League l’an dernier, Wolverhampton prépare gentiment sa nouvelle vie en Championship, dans l’espoir de faire l’ascenseur immédiatement. Après le départ de l’historique Matt Doherty et ses 389 matchs avec les Wolves, voilà que les pensionnaires de Molineux vont dire au revoir à leur coach, Rob Edwards. Selon les informations du Telegraph, le technicien débarqué au mois de novembre dernier va prendre la porte alors même qu’il avait été recruté à Middlesbrough pour quatre millions en milieu de saison.

À sa place, c’est César Peixoto qui devrait débarquer. Pour l’anecdote, celui qui a mené Gil Vicente à la sixième place du championnat portugais est représenté par… on vous le donne en mille… Jorge Mendes et Gestifute ! Au rayon des arrivées, ça marche fort d’ailleurs, avec les signatures de Kieran Trippier et de Raúl Jiménez. Le hic ? Le Telegraph annonce aussi que Rob Edwards s’était montré clé dans la signature de ces deux derniers… De quoi jeter un petit coup de froid dans les Midlands.

Déjà un caillou dans la chaussure des Wolves ?

Kieran Trippier rebondit en Championship

JF

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