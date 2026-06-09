Kieran Trippier rebondit en Championship

Trippier à la trappe ? En fin de contrat avec Newcastle, Kieran Trippier va poursuivre sa carrière à l’étage du dessous. Le latéral droit anglais de 35 ans va s’engager pour deux saisons avec Wolverhampton, tout juste relégué en Championship. « Je suis ravi de rejoindre les Wolves, c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre, et je suis prêt à le vivre », a déclaré l’ancien Magpie sur ses réseaux sociaux.

Arrivé à Newcastle en 2022 en provenance de l’Atlético de Madrid, Trippier sort d’une saison bien remplie, avec 37 apparitions toutes compétitions confondues. « J’ai hâte de travailler avec l’équipe et de donner le meilleur de moi-même sur le terrain », a-t-il conclu.

I am delighted to join @Wolves, a new chapter and one I’m ready for. I’m looking forward to working with the team, and giving my all on the pitch. I can’t wait to meet the fans and play at Molineux 🧡🐺 pic.twitter.com/lMrz71D0n8 — Kieran Trippier (@trippier2) June 8, 2026

Objectif montée

Les Wolves ne cachent pas leur ambition. Malgré la relégation, le club résident de Molineux a déjà prolongé de quatre ans son métronome du milieu de terrain, André, pourtant annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens. Avec Trippier, Wolverhampton ajoute donc de l’expérience à son opération remontée.

On est loin de l’époque de la colonie portugaise, mais au moins, les coups de pied arrêtés auront l’accent anglais.

Kieran Trippier devrait signer en deuxième division anglaise