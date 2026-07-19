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Vers un abandon des pauses fraîcheur ?

JD
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Vers un abandon des pauses fraîcheur ?

Alors peut-être ? Parmi les 99 problems causés par la FIFA lors de cette Coupe du monde, les pauses fraîcheur font partie des embêtements qui ont fait couler le plus d’encre. Mais alors que plusieurs instances ont d’ores et déjà annoncé qu’elles ne reconduiraient pas le dispositif au sein de leurs compétitions, la FIFA pourrait elle aussi rétropédaler à propos de son idée géniale.

Faut voir

C’est Arsène lui-même qui le dit : « Certaines personnes n’ont pas apprécié les pauses fraîcheur et la FIFA se penchera sur leur effet » après la compétition. Cité par la BBC, le directeur du développement de la faîtière du football mondial trouve que les interruptions de deux fois trois minutes n’ont pas « changé le résultat » des matchs, mais rappelle que son organisation « est là pour servir les gens qui regardent le football et en tirera les conséquences qui s’imposent après coup ».

À moins que ce ne soient les tiroirs-caisses qui aient encore le dernier mot ?

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JD

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