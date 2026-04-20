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Un club dit goodbye à la Premier League sans jouer

UL
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Un club dit goodbye à la Premier League sans jouer

  Crystal Palace 0-0 West Ham

Même pas besoin d’un but de J.P. Mateta pour assurer ça. Wolverhampton est officiellement relégué en Championship après le match nul de West Ham sur le terrain de Crystal Palace. Ce résultat laisse les Wolves à 16 points des Hammers, première équipe non relégable. Cette distance est impossible à rattraper à cinq journées de la fin de la Premier League.

Burnley, en attendant Tottenham ?

Après huit ans au top du foot anglais, les Wolves payent leur début de saison horrible et une sale série de 23 matchs sans victoire. La deuxième partie de la saison fut néanmoins plus prometteuse, avec notamment un succès contre Liverpool. La messe pourrait être dite pour Burnley, 19e et également à la ramasse cette saison.

Il va désormais falloir regarder du côté de Tottenham.

Tottenham deuxième, West Ham et Wolverhampton toujours sans victoire

UL

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