Pierre Sage justifie son choix de rejoindre Crystal Palace

Pierre qui roule n’amasse pas Lens. Après avoir plié bagage pour découvrir l’Angleterre du côté de Crystal Palace, Pierre Sage a confié les raisons de son départ auprès de L’Equipe. Le coach de 47 piges explique que le timing était parfait pour réalisé un rêve de rallier la Premier League : « Ça se joue dans un contexte un peu plus profond me concernant : je n’ai pas eu une carrière avant. […]. Je ne suis peut-être pas sur les mêmes timings que les autres. »

Encore adjoint au Red Star il y a trois ans, le technicien a gagné la reconnaissance de ses pairs avec une ascension express, à l’image du trophée UNFP du meilleur entraîneur de Ligue 1 reçu en mai dernier.

Pas de C1, mais la PL en ligne de mire

Après avoir claqué une saison des plus mémorables avec le RC Lens, le Lyonnais affirme vouloir prendre une nouvelle dimension dans le championnat anglais. « Quand on me dit : « Tu ne vas pas jouer la Ligue des champions », je réponds : « Non, mais je jouerai la Ligue des champions tous les week-ends en Premier League. » , raconte Stone Wise avant d’avouer que « le train ne repassera pas, […] Ma vie professionnelle dans le foot se joue de 45 à 60 ans. »

De quoi assaisonner la soupe à la grimace artésienne.

Oliver Glasner reste sur un banc de Premier League