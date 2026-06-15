Pierre Sage à Crystal Palace, c'est fait !

Secret de polichinelle. Auteur d’une saison remarquable avec le RC Lens (deuxième de Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de France), Pierre Sage s’est engagé, comme attendu, avec Crystal Palace ce lundi.

L’ancien coach de l’Olympique lyonnais, qui remplace Oliver Glasner, n’arrive pas seul puisqu’il amène dans ses valises trois de ses adjoints : Jamal Alioui, Damien Della Santa et Sandy Guichard.

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« C’est formidable d’être ici »

Pour rappel, l’entraîneur français de 47 ans a paraphé un contrat de trois ans, plus un en option. Autre détail, qui n’en est pas un, son salaire sera quasiment quatre fois supérieur à ses 100 000 euros brut par mois qu’il touchait chez les Sang et Or.

« C’est formidable d’être ici, à Crystal Palace. Je suis enthousiasmé par l’histoire du club et par ses récentes performances, a-t-il déclaré dans un communiqué publié par le club anglais. Oliver Glasner a accompli des choses extraordinaires, et je dois maintenant faire de même. C’est pourquoi nous sommes venus ici avec beaucoup d’ambition ».

Une nouvelle dimension.

Les détails du contrat entre Crystal Palace et Pierre Sage