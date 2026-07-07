La Suisse sera grandement diminuée face à la Colombie

Tu peux avoir un forfait, mais pas cinq. Blessés depuis plusieurs jours, Michel Aebischer et Luca Jaquez étaient déjà incertains pour le huitième de finale face à la Colombie. Sauf que la Suisse fait face à une nouvelle vague de blessés, à commencer par la révélation de la Nati, Johan Manzambi, qui est officiellement forfait. L’attaquant de Fribourg s’est blessé à un genou lors de la toute dernière séance d’entraînement, lors d’un banal cinq contre cinq, selon Blick.

Deux autres cadres incertains

Si l’absence de Manzambi, auteur de trois réalisations et deux passes dé, est un véritable coup dur, la Nati pourrait également être contrainte de se passer de Ruben Vargas et Djibril Sow.

« Ce serait une perte énorme s’ils ne pouvaient pas être sur le terrain », a déploré le sélectionneur Murat Yakın en conférence de presse. Et l’objectif est de taille pour les Suisses puisqu’ils n’ont plus atteint les quarts depuis 1954.

Du pain béni pour la Colombie.

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