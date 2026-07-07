S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Quarts
  • Norvège-Angleterre

L’Angleterre veut aussi son affaire Balogun

MJ
19 Réactions
L’Angleterre veut aussi son affaire Balogun

Oh, quelle surprise (non). Après l’annulation de la suspension de Folarin Balogun avant États-Unis – Belgique, la fédération anglaise réfléchirait à demander le même traitement pour Jarell Quansah, expulsé contre le Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Selon The Athletic, la FA examine les recours possibles pour éviter la suspension automatique de son défenseur lors du quart de finale contre la Norvège.

Normalement, le règlement est assez simple : un rouge, un match de suspension. Mais depuis que Balogun a vu sa sanction transformée en match avec sursis après l’intervention de Donald Trump auprès de Gianni Infantino, tout le monde a visiblement sorti son formulaire de réclamation. Difficile de leur reprocher d’essayer, après ce scandale.

Deux députés écrivent à Infantino

En Angleterre, deux députés ont même écrit directement au président de la FIFA pour demander un traitement équitable. L’un d’eux, Noah Law, estime qu’il serait difficile de justifier qu’un joueur bénéficie d’une suspension différée et pas un autre dans des circonstances similaires. En gros : si Team USA a eu droit au passe-droit, pourquoi pas les Three Lions ?

Et le roi Charles III, il n’a pas de téléphone ?

Vous descendez à la station « Jude Bellingham » ?

MJ

Commentaires

Les membres ont posté 19 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
  • L'anesthésiste tueur
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Après le Prix Varenne, notre article sur L'Affaire Péchier a remporté le prix Angle Noir du Club de la Presse de Reims, qui récompense le meilleur fait divers de l'année.

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
Articles en tendances

Boutique SO - T-Shirt

T-Shirt "Paris 2026" On Tour

à partir de 34.99€



C'est une putain de bonne question !

Cristiano Ronaldo jouera-t-il la Coupe du monde 2030 ?

Oui
Non
Fin Dans 8h
108
28

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.