Tottenham reste englué dans la zone rouge, Liverpool dans le top 4

Six ans plus tard… Tottenham est dans la mouise, la vraie, mais la magie de la Premier League a frappé. Jusqu’à la 82e minute et un but de raccroc de João Palinha, le finaliste de la Ligue des champions 2019 était incapable de battre Wolverhampton, dernier de Premier League et sûr d’être relégué en Championship. Pire : Roberto De Zerbi avait perdu Dominik Solanke et Xavi Simons, sortis sur blessure et n’avait pas cadré le moindre tir en première période. Palinha redonne le sourire aux Londoniens : son but permet aux Spurs de gagner pour la première fois de l’année en championnat.

La saison cauchemardesque de Tottenham continue : Xavi Simons doit sortir sur civière après s'être blessé au genou 😰#WOLTOT | #PremierLeague pic.twitter.com/tECuB5nvo7 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 25, 2026

La journée des copains de Randal Kolo Muani aurait pu être encore plus belle si West Ham, au London Stadium, n’avait pas arraché la victoire dans le temps additionnel contre Everton (2-1). Everton avait pourtant égalisé… cinq minutes avant. West Ham compte donc deux points d’avance sur Tottenham, englué à la 18e place de Premier League. Les saisons se tiennent à rien, preuve en est.

Liverpool dans le top 4

Plus haut dans le classement, Liverpool s’impose contre Crystal Palace (3-1). Journée de retours à Anfield : Alexander Isak a marqué son premier but de l’année, Andy Robertson a peut-être inscrit son dernier but à Anfield et Florian Wirtz a retrouvé le chemin des filets. Le but de la réduction de l’écart des Londoniens a été inscrit dans la polémique. Alors que Federick Woodman, le gardien des Reds, est au sol et se plaint d’une blessure, Daniel Muñoz n’en a rien à foutre. Le Colombien ne sort pas la balle et inscrit un joli lob. Sans conséquence.

D'un arrêt du gardien à un but de Robertson en moins de 30 secondes : le contre éclair de Liverpool face à Crystal Palace est fou 🥵 Le Multiplex de Premier League c'est à vivre sur CANAL+FOOT ⚡️#LIVCRY | #PremierLeague pic.twitter.com/PPYBuQmrsN — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 25, 2026

Liverpool 3-1 Crystal Palace

Buts : Isak (35e), Robertson (40e) et Wirtz (90e+6) pour les Reds // Muñoz (71e) pour les Eagles

West Ham 2-1 Everton

Buts : Souček (52e) et Wilson (90e+3) pour les Hammers // Dewsbury-Hall (88e) pour les Toffees

Wolverhampton 0-1 Tottenham

But : Palinha (82e) pour les Spurs.