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Ce sera la Coupe du monde la plus polluante de l’histoire

EM
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Ce sera la Coupe du monde la plus polluante de l’histoire

Pour l’écologie, on repassera. Les polémiques autour de ce Mondial sont alimentées jour après jour et cette fois-ci, ce sont les émissions carbone, dues aux longs et nombreux déplacements, notamment des supporters, qui sont dans le viseur de Greenly. La plateforme mondiale de la comptabilité carbone estime que 7,8 millions de tonnes d’émissions seront rejetées dans l’atmosphère, soit plus du double que lors du Mondial qatari.

90 % des émissions seraient liées au transport des spectateurs

Avec une Coupe du monde se jouant dans trois pays différents (Mexique, États-Unis et Canada), Greenly affirme que le trajet moyen d’un spectateur international (donc depuis son domicile) est de 19 400 bornes en moyenne contre 13 000 au Qatar, ce qui favorise les émissions de CO₂. Pour autant, selon Alexis Normand, cofondateur de Greenly, la FIFA et les différentes nations devraient utiliser ce genre d’évènements pour faire profiter la transition écologique : « Ils peuvent au contraire devenir de puissants moments de prise de conscience sur leur impact climatique et déclencher un choc d’investissement vers des infrastructures plus durables : transports électriques, ferroviaire, stades sobres, mobilité des spectateurs mieux organisée. Notre étude montre que près de 90 % des émissions estimées de la Coupe du monde 2026 proviennent du transport des spectateurs. » 

Ce chiffre représenterait un total de 6,82 millions de tCO₂e (il s’agit de l’abréviation de l’unité « tonne équivalent CO₂ », qui permet de mesurer les émissions de gaz à effet de serre, NDLR), qui serait « l’équivalent de l’empreinte annuelle d’environ 725 000 Français, soit la population de Marseille », explique la plateforme.

Faire pire que le Qatar ? Véritable exploit.

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EM

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