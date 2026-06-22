La compo des Bleus contre l’Irak, avec Barcola et Digne

L’année scolaire de BB. Didier Deschamps a choisi les onze Bleus qui commenceront le deuxième match de l’équipe de France au Mondial 2026. Face à l’Irak, Bradley Barcola démarre titulaire. Kylian Mbappé, pour sa centième sélection avec les Bleus, Michael Olise et Ousmane Dembélé complètent l’attaque française. Si les Bleus s’imposent, ils se qualifient pour les seizièmes de finale du Mondial.

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Digne et Koné alignés

Deux autres changements sont à signaler par rapport aux titulaires de France-Sénégal (3-1). Au poste de latéral gauche, Lucas Digne remplace Theo Hernandez, et Manu Koné supplée Aurélien Tchouaméni au mitard. La France et l’Irak s’affronteront pour la toute première fois de leur histoire.

La composition des Bleus contre l’Irak :

Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Koné, Rabiot, Olise – Dembélé, Barcola, Mbappé (cap.)

Ambiance France-Honduras de 2014 ?

En direct : France - Irak (0-0)