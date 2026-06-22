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Pronostic France Irak : analyse, cotes et prono Coupe du monde

RD/YF
Pronostic France Irak : analyse, cotes et prono Coupe du monde

France – Irak : pronostic pour la Coupe du monde 2026. Analyse du match et conseil sur la victoire de la France. Découvrez notre analyse complète.

Pour cette deuxième journée du groupe I de la Coupe du monde 2026, la France affronte l’Irak au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Les Bleus, dirigés par Didier Deschamps, ont débuté le tournoi avec une victoire convaincante 3-1 contre le Sénégal, mais ont montré quelques failles défensives en concédant un but. L’Irak, quant à lui, a subi une lourde défaite 1-4 face à la Norvège. Le match s’annonce crucial pour les deux équipes : la France peut valider sa qualification pour les huitièmes de finale, tandis que l’Irak cherche à obtenir ses premiers points dans la compétition. Sur le plan tactique, la France affiche un potentiel offensif supérieur, comme en témoigne leur bilan de 11 buts marqués lors des cinq derniers matchs, mais leur défense reste un point d’interrogation avec autant de buts encaissés. Pour suivre d’autres pronostics, consultez notre analyse du match Argentine – Autriche.

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► Le pari « France bat l’Irak » est coté à 1,82 chez Winamax qui vous accueille en ce moment avec : LE BONUS 100% BOOSTE.

Forme récente — France

Date Domicile Score Extérieur Résultat
2026-06-16 France 3-1 Sénégal W
2026-06-08 France 3-1 Irlande du Nord W
2026-06-04 France 1-2 Côte d’Ivoire L
2026-05-31 Bulgarie 6-1 France L
2026-03-29 Colombie 1-3 France W

Forme récente — Irak

Date Domicile Score Extérieur Résultat
2026-06-16 Irak 1-4 Norvège L
2026-06-10 Irak 0-2 Venezuela L
2026-06-04 Espagne 1-1 Irak D
2026-05-29 Andorra 0-1 Irak W
2026-04-01 Irak 2-1 Bolivie W

Historique des confrontations

France et Irak ne se sont jamais affrontés sur la période analysée. Dans le cadre de la compétition, ne manquez pas notre événement spécial pour France – Norvège qui se déroulera le 26 juin 2026 à la Bellevilloise.

Pourquoi le match France-Irak pourrait se terminer plus tard que prévu

RD/YF

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