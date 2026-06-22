Pronostic France Irak : analyse, cotes et prono Coupe du monde

France – Irak : pronostic pour la Coupe du monde 2026. Analyse du match et conseil sur la victoire de la France. Découvrez notre analyse complète.

Informations clés La France a gagné 3-1 contre le Sénégal.

L’Irak a perdu 1-4 face à la Norvège.

Kylian Mbappé a marqué un doublé contre le Sénégal.

Infos du match Stade Philadelphia Stadium (Philadelphia, PA, USA) — capacité 68 324 Compétition Coupe du monde 2026 Tour / Journée Journée 2 Entraîneur France Didier Deschamps Entraîneur Irak Graham Arnold

Pour cette deuxième journée du groupe I de la Coupe du monde 2026, la France affronte l’Irak au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Les Bleus, dirigés par Didier Deschamps, ont débuté le tournoi avec une victoire convaincante 3-1 contre le Sénégal, mais ont montré quelques failles défensives en concédant un but. L’Irak, quant à lui, a subi une lourde défaite 1-4 face à la Norvège. Le match s’annonce crucial pour les deux équipes : la France peut valider sa qualification pour les huitièmes de finale, tandis que l’Irak cherche à obtenir ses premiers points dans la compétition. Sur le plan tactique, la France affiche un potentiel offensif supérieur, comme en témoigne leur bilan de 11 buts marqués lors des cinq derniers matchs, mais leur défense reste un point d’interrogation avec autant de buts encaissés. Pour suivre d’autres pronostics, consultez notre analyse du match Argentine – Autriche.

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Forme récente — France

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-06-16 France 3-1 Sénégal W 2026-06-08 France 3-1 Irlande du Nord W 2026-06-04 France 1-2 Côte d’Ivoire L 2026-05-31 Bulgarie 6-1 France L 2026-03-29 Colombie 1-3 France W

Forme récente — Irak

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-06-16 Irak 1-4 Norvège L 2026-06-10 Irak 0-2 Venezuela L 2026-06-04 Espagne 1-1 Irak D 2026-05-29 Andorra 0-1 Irak W 2026-04-01 Irak 2-1 Bolivie W

Historique des confrontations

France et Irak ne se sont jamais affrontés sur la période analysée. Dans le cadre de la compétition, ne manquez pas notre événement spécial pour France – Norvège qui se déroulera le 26 juin 2026 à la Bellevilloise.

Pourquoi le match France-Irak pourrait se terminer plus tard que prévu