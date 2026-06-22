France - Norvège : billetterie ouverte pour notre soirée projection !

Après le premier match à rebondissements face au Sénégal (et en attendant le 2e match face à l’Irak ce lundi), l’équipe de France conclut sa phase de poules contre la Norvège d’Erling Haaland ce vendredi 26 juin pour savoir qui terminera à quelle place du groupe.

On ne change pas un lieu qui gagne : France – Norvège sera projeté sur l’immense écran de 4 m par 2,50m du Forum de la Bellevilloise, en placement libre, avec 150 assises. Avec toujours quiz d’avant-match, cadeaux à gagner, chants, maillots, écharpes, lumières aux couleurs de l’équipe de France, hymne français dans les enceintes et plein d’autres surprises = l’ambiance du stade sans y être !

Le billet de réservation à 7 euros (+ frais d’annulation) comprend 1 consommation au bar (pinte de bière / verre de soft).

👉 BILLETTERIE FRANCE-NORVEGE POUR LA SOIRÉE FORUM À LA BELLEVILLOISE 🌆🪩

Important :

Stand de banh-mi en vente sur place + chips + boissons 🍟🍺

Programme soirée France – Sénégal :

► 18h30 : ouverture des portes de la Bellevilloise, projection du match France – Argentine 2018

► 20h : avant-match France – Norvège par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, chants, surprises et des cadeaux à gagner…

► 20h50 : prise d’antenne et diffusion du match

► 21h45 : charade de la mi-temps

► 23h : fin du match

RDV vendredi 26 juin prochain dès 18h30 !🔥🔥

La rédaction de So Foot

Tore André Flo : « Aujourd’hui, la Norvège est capable de dominer l’adversaire »