Luca Zidane consulte un coach mental

Porter le nom Zidane, garder les cages de l’Algérie et commencer une Coupe du monde par un 3-0 contre l’Argentine : niveau pression, le menu est plutôt copieux. Critiqué après la défaite des Fennecs face à l’Albiceleste, Luca Zidane a confié travailler avec un coach mental pour mieux gérer les attentes autour de lui.

« Pour moi, cela a changé ma vie, surtout dans le football, car aujourd’hui, il est tout aussi important d’être mentalement fort que physiquement fort », a expliqué le gardien algérien. Une démarche encore trop souvent commentée comme un aveu de faiblesse, alors qu’elle ressemble surtout à un réflexe assez logique quand on est footballeur professionnel.

Cap sur la Jordanie

Le gardien aura l’occasion d’effacer sa mauvaise prestation face à l’Argentine contre la Jordanie, dans la nuit de lundi à mardi, à 5h. Une rencontre déjà importante pour l’Algérie, qui doit se relancer après son entrée ratée dans la compétition.

Un petit clean sheet pour le traditionnel cadeau à la bourre pour la fête des pères.

Pronostic Jordanie Algérie : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026