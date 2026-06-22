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Michele Kang bientôt seule aux commandes de l’OL ?

TJ
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Michele Kang bientôt seule aux commandes de l’OL ?

Qui arrêtera la boss de l’OL ? Un an après son accession à la présidence du club lyonnais, dans un brûlant contexte de passage devant la DNCG, Michele Kang pourrait prendre une nouvelle dimension. Selon L’Équipe, la femme d’affaires américaine a trouvé un accord avec le fonds d’investissement Ares, créancier entre autres d’Eagle Football qui détient toujours 87% de l’OL.

Dans cet immense puzzle d’investisseurs, Kang souhaite mettre de l’ordre dans un club où les acrobaties financières ont pris énormément de place ces dernières années, en particulier sous John Textor. Selon nos confrères, ce gain de pouvoir comprend une importante injection d’argent, dans un contexte où Lyon va lui aussi passer son oral devant la DNCG, et juste après la vente d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen.

Cette prise de contrôle implique que l’OL ne serait plus liée à la société d’investissement, mais à un seul investisseur. Dans le sens de l’assainissement qui est opéré depuis un an entre Rhône et Saône, Kang devrait maintenir Michael Gerlinger à son poste de directeur général.

L’OL vend une de ses pépites à Leverkusen

TJ

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