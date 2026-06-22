Pourquoi le match France-Irak pourrait se terminer plus tard que prévu

Déjà qu’il va falloir attendre 23 heures pour voir les Bleus jouer contre l’Irak, il va en plus falloir se transformer en présentateur météo pour savoir si le match ne se terminera à l’aube à cause du ciel de Philadelphie. Le deuxième match de l’équipe de France dans cette Coupe du monde, prévu ce lundi soir, reste sous la menace des orages.

De fortes pluies sont annoncées sur la ville américaine, mais c’est surtout la foudre qui inquiète les organisateurs. Dans ce Mondial, le protocole est très clair : dès qu’un éclair est détecté dans un rayon d’environ 13 kilomètres autour du stade, le match est immédiatement interrompu et les joueurs doivent rentrer aux vestiaires. Un petit remake des matchs interminables de la dernière Coupe du monde des clubs n’est donc pas totalement à exclure.

Trente minutes au moindre éclair

Une fois le jeu arrêté, un compte à rebours de 30 minutes est lancé. Si aucun nouvel éclair n’est détecté, la rencontre peut reprendre. En revanche, au moindre nouvel impact, le compteur repart à zéro. Autant dire que France-Irak peut vite devenir plus long que de se refaire l’intégrale du Seigneur des anneaux en version longue.

Les Bleus espèrent donc éviter le scénario Chelsea-Benfica de l’été dernier, en Coupe du monde des clubs, quand le huitième de finale avait duré plus de quatre heures après une longue interruption causée par un orage.

On voulait un match de Coupe du monde, pas une veillée météo avec Didier Deschamps en K-Way.

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