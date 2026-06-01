Pronostic Suisse Bosnie-Herzégovine : analyse, cotes et prono Coupe du Monde 2026

Ce jeudi 18 juin, à 21 heures, la Suisse et la Bosnie-Herzégovine se retrouvent pour la deuxième journée de la Coupe du Monde 2026. Découvrez nos analyses, nos pronostics et pourquoi il est recommandé de miser sur la victoire de la Suisse.

Informations clés La Suisse a concédé le match nul 1-1 contre le Qatar pour son premier match.

La Bosnie-Herzégovine reste sur 5 nuls consécutifs.

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est soldée par une victoire 2-0 de la Bosnie.

La Suisse vise une première victoire pour se qualifier.

Le match se joue au SoFi Stadium en Californie.

Infos du match Stade Los Angeles Stadium (Inglewood, CA, USA) — capacité de 70 492 places Compétition Coupe du monde 2026 Tour / Journée Journée 2 Entraîneur Suisse Murat Yakin Entraîneur Bosnia-Herzegovina Sergej Barbarez

Dans un groupe B très disputé de la Coupe du monde 2026, la Suisse et la Bosnie-Herzégovine s’affrontent pour la deuxième journée au SoFi Stadium de Los Angeles. Après avoir concédé un nul 1-1 contre le Qatar, la Suisse de Murat Yakın doit impérativement remporter ce match pour se rapprocher des huitièmes de finale. De son côté, la Bosnie-Herzégovine, dirigée par Sergej Barbarez, a également débuté par un nul 1-1 face au Canada et espère aussi accrocher sa première victoire dans ce tournoi. Les deux équipes sont donc en quête de points cruciaux, mais la Suisse semble mieux armée pour atteindre cet objectif.

Forme récente de la Suisse

Date Domicile Score Extérieur Résultat 13/06/2026 Qatar 1-1 Suisse N 06/06/2026 Australie 1-1 Suisse N 31/05/2026 Suisse 4-1 Jordanie V 31/03/2026 Norvège 0-0 Suisse N 27/03/2026 Suisse 3-4 Allemagne D

La Suisse se présente avec une forme mitigée, ayant enchaîné une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. Emmenée par son capitaine Granit Xhaka, l’équipe a montré une capacité à contrôler le jeu, mais a parfois manqué de finition comme lors de son récent nul contre le Qatar. Bien que la Suisse ait une expérience notable dans les compétitions majeures, elle doit améliorer sa gestion des temps forts pour décrocher un résultat positif face à la Bosnie-Herzégovine.

Forme récente de la Bosnie-Herzégovine

Date Domicile Score Extérieur Résultat 12/06/2026 Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine N 06/06/2026 Panama 1-1 Bosnie-Herzégovine N 29/05/2026 Bosnie-Herzégovine 0-0 Macédoine du Nord N 31/03/2026 Bosnie-Herzégovine 1-1 Italie N 26/03/2026 Pays de Galles 1-1 Bosnie-Herzégovine N

La Bosnie-Herzégovine reste sur une série de cinq matchs nuls consécutifs, mais si deux se sont conclus par une victoire aux tirs au but (Pays de Galles et Italie), justement pour se qualifier à cette Coupe du monde. L’équipe de Sergej Barbarez mise sur une défense solide et des contres rapides pour déstabiliser ses adversaires, comme en témoigne leur performance face au Canada. Cependant, la Bosnie-Herzégovine devra montrer plus de tranchant offensif pour espérer surprendre la Suisse.

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 29/03/2016 Suisse 0-2 Bosnie-Herzégovine

La dernière confrontation entre ces deux équipes remonte à 2016, où la Bosnie-Herzégovine s’était imposée 2-0 en Suisse. Ce résultat, bien que lointain, souligne la capacité des Bosniens à surprendre leurs adversaires.

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Le pari « Les deux équipes ne marquent pas » est coté à 1.68. La Bosnie-Herzégovine, avec sa défense compacte, a concédé peu de buts récemment, comme en témoigne sa série de nuls. De son côté, la Suisse a souvent maîtrisé le jeu sans concéder beaucoup d’occasions. Ces éléments suggèrent un match où les défenses pourraient prendre le dessus.

Dans un groupe serré, aucune des deux équipes ne peut se permettre de laisser filer des points. La Suisse semble mieux armée pour faire la différence, mais le match reste ouvert à toute issue.

En direct : Suisse-Bosnie (0-0)