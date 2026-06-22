Leipzig mise sur un entraîneur argentin

Personne ne voulait du poste ou quoi ? Lepizig tient son nouvel entraîneur. Après le départ de Ole Werner, le club allemand a misé sur un ancien défenseur bien connu du foot européen et de la Bundesliga : Martín Demichelis. L’argentin et ancien taulier du Bayern Munich, qui s’est engagé avec le RBL pour deux saisons, restait sur une expérience très moyenne sur le banc de Majorque.

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Arrivé l’hiver dernier sur le banc des Bermellones, Demichelis n’a pas pu empêcher la descente de son ancien club en D2 espagnole. Sans doute que son parcours de joueur et son CV digne d’un étudiant en Erasmus Mundus (réserve du Bayern, River Plate et Monterrey) ont convaincu les dirigeants de Leipzig, toujours habitués à faire confiance à de jeunes entraîneurs (Demichelis n’a « que » 45 ans).

De relégué à entraîneur d’un club de C1… il n’y a qu’un pas.