Miroslav Klose félicite Lionel Messi après son record

Son record aura tenu douze ans. Quatorze ans après avoir battu le Brésilien Ronaldo lors de la Coupe du monde 2014, Miroslav Klose a à son tour vu son record de 16 buts en Coupe du monde surpassé par Lionel Messi. Un doublé plus tard face à l’Autriche (quelques jours après le triplé contre l’Algérie), et l’Argentin est seul au classement des buteurs du Mondial, avec 18 réalisations.

Cette performance a suscité la réaction de l’Allemand, dans le Süddeutsche Zeitung : « J’ai toujours dit que Messi n’était pas mauvais », a réagi Klose avec une pointe d’ironie. « Pour moi, Lionel Messi est le meilleur footballeur de tous les temps. Bravo, champion ! »

Classe, sur le terrain et en dehors.