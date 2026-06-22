Lionel Messi pète le record de Miroslav Klose

L’homme de tous les records. Buteur peu avant la mi-temps face à l’Autriche après un superbe mouvement collectif, Lionel Messi est devenu, à 38 ans, le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde. Avec son quatrième but en deux matchs dans cette édition nord-américaine et un 17e but au total, l’Argentin dépasse donc le légendaire Miroslav Klose, qui détenait ce record depuis 2014 et la sacre allemand au Brésil.

Une pièce de plus dans la machine de son duel à distance avec Kylian Mbappé (14 buts), et surtout la preuve que Messi, bien qu’au crépuscule de sa carrière, continue de marquer l’histoire avec ces records personnels.

La question est de savoir maintenant jusqu’où il va pousser le curseur !

Messi bat un record... de ratés !