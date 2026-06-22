S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Belgique

Ollie Watkins comprend totalement le choix de Jérémy Doku

MJ
4 Réactions
Ollie Watkins comprend totalement le choix de Jérémy Doku

Les enfants d’abord. Interrogé sur l’histoire autour de Jérémy Doku, qui souhaite pouvoir quitter la Coupe du monde pour assister à la naissance de son premier enfant, Ollie Watkins a pris la défense de l’ailier belge.

L’attaquant anglais a réagi aux propos de France Pierron, qui avait qualifié l’accouchement de moment « dégueulasse » et minimisé le rôle du père, avant de s’excuser auprès du joueur durant le week-end. « Ce n’est pas une façon de qualifier une naissance, a réagi Watkins. Accueillir son premier enfant au monde, c’est une bénédiction. »

Embed t.co

La famille avant le foot

Père de deux enfants, le joueur d’Aston Villa a expliqué qu’il comprenait totalement la position de Doku. Selon lui, un footballeur doit pouvoir faire ses propres choix quand un événement aussi important arrive dans sa vie. Et si le Belge décidait de rentrer auprès de sa femme avant de revenir dans le tournoi, Watkins n’y verrait aucun problème.

La Belgique fait tout pour lui faciliter la tâche en refusant de gagner un match.

Un ancien international yougoslave tient des propos racistes lors de Belgique-Iran

MJ

Commentaires

Les membres ont posté 4 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
  • L'anesthésiste tueur
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Après le Prix Varenne, notre article sur L'Affaire Péchier a remporté le prix Angle Noir du Club de la Presse de Reims, qui récompense le meilleur fait divers de l'année.

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
00
Revivez Belgique - Iran (0-0)
  • Mondial 2026
  • Gr. G
Revivez Belgique - Iran (0-0)

Revivez Belgique - Iran (0-0)

Revivez Belgique - Iran (0-0)
Articles en tendances


Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.