Ollie Watkins comprend totalement le choix de Jérémy Doku

Les enfants d’abord. Interrogé sur l’histoire autour de Jérémy Doku, qui souhaite pouvoir quitter la Coupe du monde pour assister à la naissance de son premier enfant, Ollie Watkins a pris la défense de l’ailier belge.

L’attaquant anglais a réagi aux propos de France Pierron, qui avait qualifié l’accouchement de moment « dégueulasse » et minimisé le rôle du père, avant de s’excuser auprès du joueur durant le week-end. « Ce n’est pas une façon de qualifier une naissance, a réagi Watkins. Accueillir son premier enfant au monde, c’est une bénédiction. »

Embed t.co

La famille avant le foot

Père de deux enfants, le joueur d’Aston Villa a expliqué qu’il comprenait totalement la position de Doku. Selon lui, un footballeur doit pouvoir faire ses propres choix quand un événement aussi important arrive dans sa vie. Et si le Belge décidait de rentrer auprès de sa femme avant de revenir dans le tournoi, Watkins n’y verrait aucun problème.

La Belgique fait tout pour lui faciliter la tâche en refusant de gagner un match.

Un ancien international yougoslave tient des propos racistes lors de Belgique-Iran