- Mondial 2026
- Groupe I
- France-Sénégal (3-1)
Les notes des Bleus contre le Sénégal
Ceci est une version censurée et révisée des notes des Bleus. Parce que si on s'était arrêté à la mi-temps de ce France-Sénégal, le langage aurait été si fleuri qu'on aurait pu refaire toute la pelouse du MetLife Stadium.
Mike Maignan
Il a marqué deux CSC mais son talon et la goal line technology les ont arrêtés. Prends ça, Gordon Banks.
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Jules Koundé
Duels perdus, pertes de balles, courses au ralenti, positions de hors jeu, centres au troisième poteau, talonnade de bourrin : il lui reste combien de points sur son permis de jouer ?
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Dayot Upamecano
Le mec le plus frais au milieu d’autres trop lourds. Un légume en Amérique.
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William Saliba
La chance des Bleus, c’est d’avoir dans son effectif les seuls attaquants capables de dribbler Upamecano et Saliba.
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Theo Hernández
D’après la théorie des ballons : pour kiffer, il faut d’abord souffler. C’est exactement ce que toute la France a fait devant ses approximations.
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Aurélien Tchouaméni
Dans The Bridge, on a compris qu’il cherchait à faire le lien entre deux univers. Par contre, on n’a pas reconnu les humoristes de la première partie.
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Adrien Rabiot
Puisque les Américains ne savent pas faire la différence entre la France et le Tadjikistan sur une mappemonde, on pourrait presque tenter de leur faire croire que ce mec est Zinédine Zidane.
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Michael Olise
Il aura fallu attendre la pause et que Deschamps le remette dans l’axe pour qu’on arrête de le confondre avec Jules Koundé. Qui se ressemble s’excentre ?
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Ousmane Dembélé
Avec toutes ces pubs, on aura plus vu Randal Kolo Muani qu’Ousmane Dembélé. Remplacé par Bradley Barcola (80e), déjà client.
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Désiré Doué
On espère qu’il a bien profité de son temps de jeu, parce que dès lundi, on revient à un bon 4-3-3 des familles. Remplacé par Rayan Cherki (87e), surpris de rentrer avant N’Golo Kanté.
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Kylian Mbappé
On ne sait pas où il a appris à jouer de la flûte, mais le pipeau du début a débouché sur une belle symphonie.
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Par Mathieu Rollinger