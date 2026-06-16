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Les notes des Bleus contre le Sénégal

Par Mathieu Rollinger
17 Réactions
Les notes des Bleus contre le Sénégal

Ceci est une version censurée et révisée des notes des Bleus. Parce que si on s'était arrêté à la mi-temps de ce France-Sénégal, le langage aurait été si fleuri qu'on aurait pu refaire toute la pelouse du MetLife Stadium.

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Mike Maignan

Il a marqué deux CSC mais son talon et la goal line technology les ont arrêtés. Prends ça, Gordon Banks.

Note de la rédaction 2/10
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Jules Koundé

Duels perdus, pertes de balles, courses au ralenti, positions de hors jeu, centres au troisième poteau, talonnade de bourrin : il lui reste combien de points sur son permis de jouer ?

Note de la rédaction 1/10
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Dayot Upamecano

Le mec le plus frais au milieu d’autres trop lourds. Un légume en Amérique.

Note de la rédaction 8/10
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William Saliba

La chance des Bleus, c’est d’avoir dans son effectif les seuls attaquants capables de dribbler Upamecano et Saliba.

Note de la rédaction 6/10
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Theo Hernández

D’après la théorie des ballons : pour kiffer, il faut d’abord souffler. C’est exactement ce que toute la France a fait devant ses approximations.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

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Aurélien Tchouaméni

Dans The Bridge, on a compris qu’il cherchait à faire le lien entre deux univers. Par contre, on n’a pas reconnu les humoristes de la première partie.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

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Adrien Rabiot

Puisque les Américains ne savent pas faire la différence entre la France et le Tadjikistan sur une mappemonde, on pourrait presque tenter de leur faire croire que ce mec est Zinédine Zidane.

Note de la rédaction 7/10
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Michael Olise

Il aura fallu attendre la pause et que Deschamps le remette dans l’axe pour qu’on arrête de le confondre avec Jules Koundé. Qui se ressemble s’excentre ?

Note de la rédaction 6.5/10
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Ousmane Dembélé

Avec toutes ces pubs, on aura plus vu Randal Kolo Muani qu’Ousmane Dembélé. Remplacé par Bradley Barcola (80e), déjà client.

Note de la rédaction 1/10
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Désiré Doué

On espère qu’il a bien profité de son temps de jeu, parce que dès lundi, on revient à un bon 4-3-3 des familles. Remplacé par Rayan Cherki (87e), surpris de rentrer avant N’Golo Kanté.

Note de la rédaction 5/10
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Kylian Mbappé

On ne sait pas où il a appris à jouer de la flûte, mais le pipeau du début a débouché sur une belle symphonie.

Note de la rédaction 8/10
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Par Mathieu Rollinger

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