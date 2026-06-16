Mondial 2026

Groupe I

France-Sénégal (3-1)

Les notes des Bleus contre le Sénégal

Par Mathieu Rollinger le Mardi 16 Juin à 23:20 17 Réactions

Ceci est une version censurée et révisée des notes des Bleus. Parce que si on s'était arrêté à la mi-temps de ce France-Sénégal, le langage aurait été si fleuri qu'on aurait pu refaire toute la pelouse du MetLife Stadium.