On connaît la possible célébration de Kylian Mbappé pour le match face au Sénégal

Flûte, ça a leaké ! Kylian Mbappé a eu l’honneur d’être invité dans l’émission produite par James Corden, ce programme 100% américain où une star répond aux questions dans une bagnole pendant une à deux heures.

Alors que l’entretien se déroulait tranquillement, James Corden a demandé à Mbappé s’il avait joué de la flûte dans sa jeunesse. « Oui, j’ai essayé », répondit le Kyks. « Mes parents m’ont demandé de pratiquer beaucoup de choses pour m’ouvrir l’esprit. J’ai pratiqué pendant un ou deux ans et c’était amusant. »

« J’ai tout perdu »

D’un coup de baguette magique, James Corden décide de sortir une flûte de sa hotte à surprises. Moment choisi par Mbappé pour composer un banger. Faux, le premier essai est catastrophique puisqu’aucun son ou presque ne sort. « J’ai tout perdu », balance alors l’attaquant des Bleus. Deuxième essai, c’est un peu mieux même s’il n’a joué que deux pauvres secondes. Mbappé a conclu cette séquence musicale par promettre qu’il mimerait le geste d’un joueur de flûte s’il marque contre le Sénégal.

Si Mbappé peut faire danser les Lions de la Teranga avec la flûte à six schtroumpfs, c’est un oui !

Mateta, adieu les confs