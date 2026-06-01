Pronostic Ghana Panama : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

Analyse du match Ghana contre Panama en Coupe du monde 2026. Pronostic : victoire du Ghana ou les deux équipes marquent. Découvrez notre analyse détaillée.

Informations clés Ghana sans victoire en 5 matchs (3 buts marqués, 11 encaissés).

Panama a marqué 10 buts en 5 matchs, malgré une défaite 2-6 au Brésil.

Ghana et Panama ne se sont jamais affrontés auparavant.

Antoine Semenyo devra porter l’attaque ghanéenne en l’absence de Kudus.

Infos du match Stade Toronto Stadium (Toronto, ON, Canada) — capacité 43 036 Compétition Coupe du monde 2026 Tour / Journée Journée 1 Entraîneur Ghana Carlos Queiroz Entraîneur Panama Thomas Christiansen

Le Ghana et le Panama s’affrontent pour leur entrée en Coupe du monde 2026. Aucun point au compteur pour les deux équipes, mais l’enjeu est crucial. Le Ghana, sous la houlette de Carlos Queiroz, peine à relever la tête après une série de cinq matchs sans victoire. De son côté, le Panama aborde ce match avec une dynamique plus positive, malgré une lourde défaite face au Brésil (2-6). Les deux équipes espèrent décrocher une première victoire qui pourrait peser lourd dans ce groupe L complexe, avec l’Angleterre et la Croatie en embuscade.

Ghana en quête de premier succès

Forme Ghana

Date Domicile Score Extérieur Résultat 02/06/2026 Pays de Galles 1-1 Ghana D 23/05/2026 Mexique 2-0 Ghana L 30/03/2026 Allemagne 2-1 Ghana L 27/03/2026 Autriche 5-1 Ghana L 18/11/2025 Corée du Sud 1-0 Ghana L

Le Ghana est en difficulté. Cinq matchs sans victoire, une défense fragile avec 11 buts encaissés. Carlos Queiroz a du pain sur la planche avec une équipe qui manque de repères. L’absence de Thomas Partey complique l’équilibre du milieu, et Mohammed Kudus ne sera pas de la partie non plus. La pression est forte pour retrouver le chemin de la victoire.

Forme Panama

Date Domicile Score Extérieur Résultat 06/06/2026 Panama 1-1 Bosnie-Herzégovine D 04/06/2026 Panama 4-2 République dominicaine W 31/05/2026 Brésil 6-2 Panama L 31/03/2026 Afrique du Sud 1-2 Panama W 27/03/2026 Afrique du Sud 1-1 Panama D

Le Panama montre une meilleure forme avec deux victoires en cinq matchs. Les Canaleros ont su se montrer solides malgré une déroute au Brésil. Thomas Christiansen semble avoir trouvé de la stabilité dans son groupe, même si des doutes persistent sur certains cadres au milieu. Néanmoins, la confiance est visible, notamment avec des victoires convaincantes à domicile.

Historique des confrontations

Ghana et Panama ne se sont jamais croisés récemment.

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Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1.84. Les dernières performances défensives des deux équipes laissent entrevoir des failles des deux côtés. Avec 11 buts encaissés par le Ghana sur cinq matchs et une défense panaméenne également mise à rude épreuve, ce pari semble attrayant. Pour plus d’informations sur les performances des joueurs, consultez notre article sur Michael Olise élu homme du match de France-Sénégal.

En conclusion, le match reste ouvert et incertain. Le football réserve toujours des surprises, et l’issue de ce duel est loin d’être écrite d’avance. Pour des analyses plus poussées sur les équipes, découvrez notre article sur Fox Sport et le soccer.

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