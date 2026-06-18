Sans briller, le Ghana s'impose face au Panama

Une victoire à l'expérience pour le Ghana qui est parvenu à faire sauter le verrou panaméen au bout du temps additionnel, dans une rencontre qui aura été longtemps soporifique (1-0). Mais l'essentiel est assuré pour les protégés de Carlos Queiroz qui ont donc empoché les trois points et rejoignent l'Angleterre en tête de ce groupe L.

Ghana 1-0 Panama

But : Yirenkyi (90e+6) pour les Black Stars

Il fallait rester jusqu’à la fin. Après le succès de l’Angleterre face à la Croatie (4-2), la rencontre entre le Ghana et le Panama clôturait la première journée de ce groupe L. Contrairement à la première affiche du groupe, il a fallu attendre le temps additionnel pour que le match se débloque grâce à Caleb Yirenkyi. Sans convaincre, le Ghana a toutefois réalisé une excellente opération comptable dans la course à la qualification en s’imposant sur le plus petit des écarts sous une pluie battante (1-0).

La délivrance au bout du temps additionnel

Alors que la première période a été particulièrement pauvre en occasions, à l’exception de la reprise en première intention de Cecilio Waterman parfaitement repoussée par Lawrence Ati Zigi (2e), il a fallu attendre l’heure de jeu pour que la rencontre se décante enfin. Les situations se sont multipliées de part et d’autre, sans pour autant que les défenses ne soient totalement prises à revers à l’instar de la tête manquée de Jonas Adjetey côté Ghana (48e), ou la frappe sèche de Christian Martínez qui a vu la lucarne se dérober au dernier moment (60e).

Mais ce sont tout de même les Black Stars qui se sont offerts les occasions les plus franches. D’abord avec Jordan Ayew, parfaitement placé pour jouer son duel avec le portier panaméen, mais qui a vu l’excellent retour de Jiovany Ramos l’empêcher de tenter sa chance (67e). Alors que les Canaleros voyaient l’espoir de décrocher le premier point de leur histoire en Coupe du monde à portée de main, Caleb Yarimenkyi est venu mettre un terme à leurs espoirs au bout du temps additionnel. Parfaitement lancé par Brandon Thomas-Asente, qui a passé en revu les défenseurs panaméens sur son côté, le joueur de Nordsjaelland n’a eu qu’à pousser le cuir au fond des filets canaleros (1-0, 90e+5). Une victoire sans éclat pour les Black Stars mais qui leur permettent de parfaitement lancer leur compétition pour tenter de se hisser pour la troisième fois de leur histoire hors des poules.

Ghana (4-4-1-1) : Ati Zigi (Asare, 46e) – Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah – Semenyo, Owusu (Sibo, 78e), Yirenkyi, Nuamah (Fatawu, 58e) – Sulemana (Thomas-Asante, 58e), Ayew (Adu, 87e). Sélectionneur : Carlos Queiroz.

Panama (4-4-2) : Mosquera – Blackman (Godoy, 90e), Ramos, Córdoba, Andrade – Murillo, Harvey, Martínez (Londoño, 63e), Rodríguez (Díaz, 74e) – Barcenas, Waterman (Fajardo, 63e). Sélectionneur : Thomas Christiansen.

Revivez Ghana - Panama (1-0)