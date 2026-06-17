S’abonner au mag
  • Podcast
  • Footox

Podcast : Footox vous spoile Ghana-Panama !

SF
Réactions
Podcast : Footox vous spoile Ghana-Panama !

Pendant la Coupe du monde 2026, Footox passe en mode quotidien !

Tous les jours du lundi au vendredi, Footox vous spoile une rencontre du jour en dix minutes chrono avec des théories folles, des avis tranchés et surtout des intuitions sans pareilles.

L’émission est disponible en direct sur la fréquence DAB+ de la Tsugi Radio à 12h et 17h30, et bien évidemment en replay sur toutes vos plateformes favorites dans la foulée.

Au menu aujourd’hui : le cinquième épisode avec les inspirations de Léo Ruiz, rédacteur en chef du magazine So Foot, qui vous spoile Ghana-Panama ! Et oui, il est notamment question des Panama Papers.

Bonus : retrouvez également tous les jours de ce Mondial 2026 une grande histoire du football avec Légendes, notre podcast dédié… aux grandes histoires du football racontées par So Foot. Il y a juste à cliquer ici ! 

Bonne écoute !

En direct : Ghana-Panama (0-0)

SF

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Boutique SO - Maillots

Coffret collector « Paris » extérieur

à partir de 69€



C'est une putain de bonne question !

Qui sera meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde à la fin de l'édition 2026 ?

Messi
Mbappé
Fin Dans 3j
127
11
31
Revivez Autriche-Jordanie (3-1)
Revivez Autriche-Jordanie (3-1)

Revivez Autriche-Jordanie (3-1)

Revivez Autriche-Jordanie (3-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.