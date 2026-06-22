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Thiago Silva rentre (encore) au bercail

TJ
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Thiago Silva rentre (encore) au bercail

O Monstro ne veut pas raccrocher. À 41 ans, et après ce qui ressemblait très certainement à sa dernière pige européenne à Porto, où il a glané son 33e trophée avec un championnat du Portugal, Thiago Silva poursuit sa très longue carrière en revenant pour la deuxième fois dans son club formateur.

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Ce mardi, Fluminense a annoncé le retour de son défenseur seulement six mois après l’avoir vu partir au Portugal. Une bonne nouvelle pour le club de Rio de Janeiro, 3e du championnat brésilien. Sans doute qu’en revenant au Brésil, Thiago Silva envisage sérieusement son après-carrière, peut-être en vue d’une reconversion.

C’est donc pas totalement la fin…

TJ

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