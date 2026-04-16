Thiago Silva sait que sa carrière « touche à sa fin »

O Monstro n’est pas éternel. Thiago Silva était en conférence de presse avant la rencontre de Porto contre Nottingham Forest en quarts de finale retours de Ligue Europa. L’iconique défenseur de 41 ans n’a pas caché sa volonté de profiter des moments qu’il vit, puisque cette fin de saison pourrait lui permettre de décrocher « les derniers trophées » qu’il pourrait remporter dans sa carrière. Foutue poussière.

Un besoin d’être à 100 %

« Je sais que ça touche à sa fin, j’ai donc trois titres en jeu et vous pouvez être sûrs que je vais tout faire pour les décrocher tous les trois. » Leader en championnat et encore engagé en Coupe d’Europe et en demi-finales de la coupe nationale, le Brésilien pourrait, dans une situation idyllique, remporter ses 30e, 31e et 32e titres en club.

Outre ce moment nostalgique, Thiago Emiliano da Silva, de son nom complet, a évoqué la rencontre qui attend ses coéquipiers à West Bridgford. « J’espère que nous serons dans un grand soir car, pour battre des équipes de Premier League chez elles, il faut être à 100 %. Si nous sommes à 99 %, ça ne suffit pas. »

La classe sur et en dehors du terrain : Thiago Silva, tout simplement.

Le but contre son camp de l’année en Ligue Europa