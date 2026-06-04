Anthony Lopes reste en Ligue 1

Plus d’entraîneur, mais un gardien. Maintenu en Ligue 1 pour la saison prochaine, le SCO d’Angers avance sur les contours de son effectif. Selon les informations de L’Équipe, le club de l’Anjou serait sur le point d’enrôler Anthony Lopes. En fin de contrat du côté de Nantes, le dernier rempart portugais aurait même déjà passé sa visite médicale.

Un troisième club de Ligue 1 pour Lopes

Après l’Olympique lyonnais, son club formateur, et donc le FC Nantes, Lopes s’apprête à défendre les couleurs d’un troisième club du championnat de France. L’homme de 35 ans, qui compte 427 matchs en Ligue 1, arrive pour remplacer Hervé Koffi, qui devrait retrouver le RC Lens après une saison de prêt.

Même pas sûr qu’il y ait besoin de déménager.

Une bataille entre deux Stéphane pour remplacer Alexandre Dujeux à Angers ?