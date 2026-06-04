S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Anthony Lopes reste en Ligue 1

TB
3 Réactions
Anthony Lopes reste en Ligue 1

Plus d’entraîneur, mais un gardien. Maintenu en Ligue 1 pour la saison prochaine, le SCO d’Angers avance sur les contours de son effectif. Selon les informations de L’Équipe, le club de l’Anjou serait sur le point d’enrôler Anthony Lopes. En fin de contrat du côté de Nantes, le dernier rempart portugais aurait même déjà passé sa visite médicale.

Un troisième club de Ligue 1 pour Lopes

Après l’Olympique lyonnais, son club formateur, et donc le FC Nantes, Lopes s’apprête à défendre les couleurs d’un troisième club du championnat de France. L’homme de 35 ans, qui compte 427 matchs en Ligue 1, arrive pour remplacer Hervé Koffi, qui devrait retrouver le RC Lens après une saison de prêt.

Même pas sûr qu’il y ait besoin de déménager.

Une bataille entre deux Stéphane pour remplacer Alexandre Dujeux à Angers ?

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.