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L'audience des Bleus en légère hausse

EM
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L'audience des Bleus en légère hausse

Vous la sentez, cette odeur de Coupe du monde qui approche de plus en plus ? L’impatience commence à grandir dans le monde entier, et même si on a l’habitude de faire tout le contraire des autres, en France aussi, on trépigne. Ce jeudi, face à la Côte d’Ivoire, les Bleus ont réuni en moyenne 5,2 millions de téléspectateurs sur TF1, soit 31,1 % de part d’audience, selon Médiamétrie.

Un carton pour le dernier Mondial de DD ?

Cette saison, la bande à DD a réuni en moyenne 4,9 millions de téléspectateurs quand elle joue en prime time. Et, à titre comparatif, lors de sa tournée américaine de préparation au mois de mars, les Français avaient attiré 5,047 millions de téléspectateurs face au Brésil (2-1) et 4,071 millions contre à la Colombie (3-1). Une légère hausse est donc à noter pour ce match face aux Éléphants, sans doute explicable par cet engouement autour du Mondial.

M6 se frotte les mains.

Revivez France - Côte d'Ivoire (1-2)

EM

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