Où, quand et comment suivre les matchs de la France à la Coupe du monde ?

Les yeux dans les Bleus. Qualifiée pour sa dix-septième Coupe du monde, la France est tombée dans un groupe complexe pour l’édition 2026. Pour commencer sa compétition dans la poule I, la France affrontera le Sénégal le mardi 16 juin à partir de 21h, soit le jour de la fête d’Aurélien Tchouaméni. Cette rencontre se disputera au MetLife Stadium d’East Rutherford dans la banlieue de New York.

Un coup d’envoi à 23h au plus tard

L’aventure américaine continuera par le match contre l’Irak le lundi 22 juin à 23h au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Ce duel contre les Lions de la Mésopotamie sera le match le plus tard à disputer de la phase de poule. La majorité des pauvres enfants de moins de 10 ans ne devraient donc pas suivre cette rencontre contre l’équipe qui a tenu en échec l’Espagne en amical.

Les téléspectateurs et chanceux qui se déplaceront aux USA retrouveront la bande à Didier Deschamps quatre jours plus tard le vendredi 26 juin face à la Norvège. Le coup d’envoi sera donné à 21h au Gillette Stadium de Boston. Ces trois rencontres seront diffusées en clair sur M6 et sur BeIN Sports pour les abonnés à la chaîne qatarie.

Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront donc en vacances !

La ministre des Sports réagit à la photo avec Rayan Cherki