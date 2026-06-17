La tribune déchirante de Yan Diomandé pour sa sœur décédée

« Chère Roxane. » Tel est le titre de la tribune publiée ce mercredi par Yan Diomandé dans The Players’ Tribune pour sa sœur, décédée à l’âge de 15 ans, seulement quelques semaines après les débuts de son frère avec Leganés à 18 ans. « Tu étais celle qui a toujours cru que je serais le prochain Cristiano, quand tous les autres rigolaient », commence l’actuel mondialiste ivoirien, au parcours semé d’embûches, entre essais non concluants et quatrième division américaine.

« Aujourd’hui, je ne ressens rien »

Sillonnant les États-Unis et l’Europe lors de son adolescence pour montrer son talent, son visa avait fini par expirer, son rêve de signer dans un club professionnel s’éloignant un peu plus. « Ils m’ont renvoyé en Afrique et on a pleuré ensemble. Tu étais la seule qui n’a jamais cessé d’y croire. Quelques semaines plus tard, j’ai signé à Leganés et on a pleuré des larmes différentes », rembobine l’ancien numéro 30 du club madrilène. Avant la paralysie émotionnelle.

« Ça, c’était quand j’avais encore des émotions. Aujourd’hui, je ne ressens rien. C’est comme si je n’étais même plus humain. Depuis que tu es morte, je suis juste vide. Je ne crois même pas avoir versé une larme le jour où ils m’ont dit que tu étais partie. J’étais juste sous le choc », écrit le joueur du RB Leipzig. « Quelqu’un a mis quelque chose dans son verre à une fête et elle ne s’est jamais réveillée », l’informe-t-on de Côte d’Ivoire.

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Promesses et salut à CR7

« Je n’essaye pas d’oublier parce que je sais que je ne vais pas oublier. Tout ce que je peux faire, c’est utiliser la douleur pour travailler plus dur et réussir tout ce dont nous avions rêvé. J’ai écrit ce texte parce que je ne peux pas en parler. L’écrire est ma façon de te faire savoir que je vais tout mettre en œuvre pour que tu vives à travers moi », poursuit Yan Diomandé.

Avant de conclure : « Demain, on part pour la Coupe du monde. […] Tu disais toujours que je pourrais être meilleur que Cristiano. Si je le vois là-bas, je lui dirai bonjour de ta part. Je vais accomplir ce que tu avais prédit, je le jure. Avant même que j’aie des vraies chaussures de foot, tu disais à tout le monde : “Mon frère va devenir le plus fort du monde.” Je prouverai que tu avais raison ou je mourrai en essayant. »

Fort.

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