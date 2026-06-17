Makélélé fâché contre Mbappé avant son doublé

La dure loi du commentaire instantané. Kylian Mbappé a réussi son entrée dans le Mondial, avec notamment un doublé face au Sénégal (3-1). Mais avant son premier but (66e), le Madrilène avait commis quelques erreurs techniques.

Claude Makélélé, ancien milieu de l’équipe de France, s’était emballé au micro de DAZN España après une action à la 57e minute : trouvé par Olise dans la surface, Mbappé bute sur Mendy. « Mon Dieu, mon Dieu ! Qu’est-ce que tu veux ? Que le ballon vienne à toi ? Que veux-tu ? Oh là là, un ballon incroyable… même les défenseurs ne pouvaient rien y faire ! »

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« Il ne joue pas en équipe »

L’ancien joueur du PSG et de Chelsea a ensuite développé sa pensée : « C’est le problème de Mbappé, il veut tous, absolument tous les ballons pour lui. Il devrait jouer avec ses coéquipiers, mais il ne joue pas en équipe. » Le numéro 10 des Bleus a répondu en claquant ses deux pions, s’imposant par l’occasion comme le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France.

Pas content, doublé !

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