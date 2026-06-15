Amad Diallo s'offre un record de précocité

Tu lui parles pas d’âge. En inscrivant l’unique but de la rencontre entre la Côte d’Ivoire et l’Équateur (1-0), Amad Diallo a écrit une page de l’histoire des Éléphants en Coupe du monde.

🇨🇮 Amad Diallo (23 ans et 11 mois) devient le plus jeune buteur de la Côte d'Ivoire dans l'histoire de la Coupe du Monde devant Bakari Koné (24 ans et 8 mois). #CIVEQU — Stats Foot (@Statsdufoot) June 15, 2026

Le plus jeune buteur ivoirien dans un Mondial

Alors que Bakari Koné détenait le titre de plus jeune buteur ivoirien dans un Mondial depuis 2006, Amad Diallo est venu lui chiper le record. Âgé de 24 ans et 8 mois au moment de son but face aux Pays-Bas, l’ancien Marseillais a donc été détrôné par la jeunesse du Mancunien qui s’est offert sa première réalisation dans un Mondial à 23 ans et 11 mois.

La première étape avant de devenir le meilleur buteur ivoirien d’un Mondial ?

La Côte d'Ivoire et Amad Diallo font plier l'Équateur